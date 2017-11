Postižená s dětmi vyhozená na ulici dostává novou šanci, přispěli dárci

Případ Pavly Karafové zalarmoval v první polovině října neziskové organizace i státní a městské instituce, jež se snaží ženě od začátku pomoci. Jakmile navíc o příběhu informovaly MF DNES a iDNES.cz (psali jsme zde), začali se také ozývat dárci, kteří chtěli přispět finančně.

„Lidé posílali částky v řádu několika set korun i tisíců. Našla se dokonce žena, která poslala rovnou deset tisíc, a firma, pro niž pracuje, uhradila na konto pro Pavlu dalších dvacet tisíc korun. Bylo to milé, takové částky jsem nečekala,“ říká Věra Novotná z olomoucké dobročinné organizace Dobré místo pro život, která speciální účet založila a spravuje.

Matce, jež po vystěhování z ubytovny kvůli údajným problémům s placením nájmu našla dočasné útočiště v olomouckém Dětském centru Ostrůvek v bývalém kojeneckém ústavu, pomohl spolek uhradit z peněz dárců dluhy na poplatcích za odpady a městské nájemné.

„Díky tomu si bude moci znovu požádat o přidělení sociálního bytu. Přáli bychom si, aby se dostala do bezbariérového domu v Peškově ulici, kde bydlí i jiná naše kamarádka na vozíčku, o níž vím, že by Pavle pomáhala. Okolo Peškovy je vůbec komunita vozíčkářů, která by Pavle prospěla,“ tvrdí Novotná.

O jeden bezbariérový městský byt už Karafová v minulosti přišla, protože s přítelem, otcem jejích dětí, dlužili na nájemném. Žádat o nový bylo zbytečné – podle pravidel městské rady nelze požádat o byt, pokud má zájemce vůči radnici jakýkoli dluh.

Čekání na byt se může protáhnout, za dva roky byl volný jeden

Přestože ale Pavla Karafová už vůči městu žádné závazky nemá, neznamená to, že takzvaný byt zvláštního určení získá hned. Bezbariérových bytů má město šest desítek, ale momentálně žádný volný.

„Na rozdíl od bytů pro seniory v domech s pečovatelskou službou, u těch bezbariérových je obměna méně častá. Přidělují se totiž i rodinám, které mají děti s postižením. Není vzácností, že v takových případech žijí nájemci v bytě dvacet i třicet let,“ vysvětlil Zdislav Doleček z odboru sociálních věcí olomouckého magistrátu. Za poslední dva roky podle něj město nabídlo jen jeden takový byt.

„Čekací doba je ale individuální, nedá se předem odhadnout,“ doplnil Doleček.

Spolek Dobré místo pro život vkládá naděje také do firmy, jež se nabídla, že Karafové bezbariérový byt najde sama.

„Jde o společnost, která kupuje a pronajímá nemovitosti v celé republice. Její zástupci si vzali za své sehnat byt pro Pavlu. Na vlastní náklady by z něj udělali bezbariérový a dali by jí takový nájem, který by zvládla. Nezmění prý tisíc životů, ale jednomu člověku pomoct můžou,“ popsala zakladatelka spolku Novotná.

Pomoc směřuje na matku a děti, otec se potýká s alkoholismem

Účet, jejž na pomoc Pavle otevřela, měl původně sloužit k úhradě nájemného v novém bytě. Novotná ale tvrdí, že matka bude pod jejím dohledem schopná platit nájem sama. Peníze ze sbírky chce použít na odměnu pro speciálního pedagoga, kterého bude potřebovat starší dcera Karafové.

Dobré místo pro život však svou aktivitu podmiňuje tím, že veškerá pomoc je určena pouze pro matku a děti, ne pro otce, jenž se podle Novotné potýká s alkoholismem a rodinu tak stáhl ke dnu. V pomoci matce se angažuje také Maltézská pomoc, vedoucí jejího olomoucké střediska Michal Umlauf ale s ohledem na ochranu osobních údajů nechtěl říct, jak konkrétně.

Maminka i její dcery nyní pobývají v Dětském centru Ostrůvek. Zařízení, které je určeno jen pro děti v ohrožení, udělalo vzhledem k handicapu Karafové výjimku a přijalo i maminku.

„Může u nás zůstat, dokud se pro ni a pro její děti nenajde vhodné bydlení,“ uvedla ředitelka Ostrůvku Marie Fickerová.

„Mamince jsme pomohli vyřídit všechny dávky, na které měla nárok, a myslím, že ona i děti jsou u nás spokojené. Mají tady jistotu jídla, tepla a samozřejmě bydlení,“ dodala.

Pavlu Karafovou, která před dvěma týdny zůstala na ulici bez ohledu na to, že byla ještě v šestinedělí, vývoj událostí překvapil.

„Volají mi další maminky, které nabízejí hračky nebo oblečení pro děti. Tak velkou pomoc jsem opravdu nečekala. Sama se snažím dát do pořádku všechny naše záležitosti. Děkuji všem, kdo nám dali šanci,“ vzkázala.