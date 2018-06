Radní za KSČM zkoušel, zda by nešlo cenzurovat články v radničních listech

Text Hany Naiclerové se týkal zkrachovalého mládežnického hokeje a problematických dotací, které město do podezřelého klubu dlouhé roky sypalo. Pokud by se Šlamborovi podařilo najít způsob, jak umlčet nepohodlné názory, podle opozice by šlo o novodobou cenzuru.

Zastupitel KSČM, který za totality působil jako agent vojenské kontrarozvědky, donášel na nejbližší kolegy a komunisté ho dokonce vyslali do speciální špionážní operace proti rakouskému velvyslanectví, se brání, že je to nesmysl.

„O nic takového jsem se nesnažil. Ta formulace není správná a neodpovídá tomu, o čem jsem věcně mluvil. Zápis jsem nedělal, ten úkol někdo zapsal a není to můj zápis,“ odmítl to Šlambor.

MF DNES má ovšem k dispozici oficiální materiál pro poradu primátorky statutárního města Prostějova týkající se této záležitosti.

„Oddělení právní dostalo za úkol prověřit, zda bylo možné v článku Ing. Hany Naiclerové ‚Zaplatí náměstkyně Hemerková sedm milionů ze svého?‘, uveřejněném v Prostějovských radničních listech, některé pasáže neuveřejnit,“ stojí doslova v dokumentu.

Zásahy do textu právníci města odmítli, nebyl k němu důvod

Vedoucí právního oddělení na radnici Lenka Tisoňová pak detailně rozebírá, jakými pravidly se řídí svobodný tisk v demokracii. Podle tiskového zákona musí magistrát v radničních listech poskytnout prostor i opozici.

„Je nutné zdůraznit, že každá osoba veřejně činná je povinna snášet vyšší míru kritiky než řadový občan. K obraně před tvrzeními, která se dotýkají cti a důstojnosti určité osoby, slouží institut odpovědi podle tiskového zákona,“ konstatovala Tisoňová.

„Z kontextu celé kauzy hokejových dotací vyplývá, že článek Ing. Naiclerové je pouze vyjádřením jejího osobního názoru na danou věc. Závěrem oddělení právní uvádí, že zveřejnění článku je zcela v souladu s tiskovým zákonem a nebylo možné některé části článku neuveřejnit,“ dodala.

Radní Prostějova za KSČM Jaroslav Šlambor

Šlambor i přesto trvá na tom, že se o cenzuru nepokoušel.

„To zcela odmítám. Je to demagogie a je to pitomost. Já nemám co zasahovat do náplně radničních listů,“ tvrdí nyní komunistický radní.

Opozice si myslí opak. „Mně to u komunistického agenta nepřekvapuje a spíš mě překvapuje, že v roce 2018 stále může sedět v radě. Je to člověk, který stál městskou kasu už několik milionů za to, že stejně žádné extra dotace nad plán Prostějovu ve srovnání s minulým obdobím nepřinesl. Jeho místo je uměle vytvořené a mělo by se jmenovat vrchní cenzor,“ reagovala Naiclerová.

Podle opozice to není poprvé, primátorka cenzuru odmítá

Komunisty po komunálních volbách vzala do rady města spolu s hnutím Pévéčko sociální demokracie, a vytvořila tak nejtěsnější možnou většinu. Šlambor se stal radním na plný úvazek a na starosti dostal evropské a jiné dotace. Hned po volbách to ostře kritizoval opoziční zastupitel za ODS Tomáš Blumenstein.

„Jeho současné kroky mě nepřekvapují. Pro komunisty je to naprosto přirozený způsob uvažování. Snahu cenzurovat nějaké odstavce považuji za nehoráznost, vadí mi to a je to smutné,“ upozorňuje.

„Není to navíc poprvé. Když jsme v minulosti napsali nějaké články do radničních listů, radní Šlambor na ně reagoval hned ve stejném čísle. To bylo nekorektní, protože jako opozice jsme tu možnost neměli,“ dodává. Blumenstein.

Primátorka tvrdí, že by žádnou cenzuru nepřipustila.

„Texty opozičních zastupitelů se v žádném případě nemohou nijak krátit. Pokud si vzpomínám, mluvili jsme o nějakém titulku a některých článcích, které by v radničních listech být nemusely, ale to se netýkalo zastupitelů. Není důvod bránit jejich názorům. Ať si každý řekne, co chce, je to jeho právo. Opak bych nikdy nepřipustila,“ prohlásila Rašková.

Neotiskli nám dopis a zakázali i inzerát, obvinil radnici investor

Obvinění z cenzury si ovšem v těchto dnech vysloužila i ona. A to ze strany investora, který plánuje v centru města postavit obchodní galerii za miliardu korun. Smlouvy o přestavbě centra totiž radnice začala nedávno zpochybňovat a s developerskou společností Manthellan vede válku o zdejší parkoviště.

Rašková pak nedovolila, aby se firma mohla k věci vyjádřit v radničních listech. Manthellan plánoval zveřejnit text dopisu, který primátorce odeslal už v polovině května, a doplňujícího vyjádření k posledním krokům města. Vydavatel však po nátlaku primátorky text odmítl s tím, že jde o privátní projekt a text lze otisknout pouze formou placené inzerce.

„Když jsme však inzerci připravili a objednali, byla na nátlak primátorky Raškové v den tisku z hotových Radničních listů stažena. Primátorka nám znemožnila informovat o Projektu Galerie Prostějov v redakční části a je tak zjevné, že si nepřeje, aby veřejnost věděla, co se na magistrátu děje,“ tvrdí manažer projektu Lukáš Čepelka.

Rašková přiznala, že inzerát opravdu stáhla. Že by to byla cenzura, však odmítá.

„Podle zákona nemáme žádnou povinnost zveřejňovat materiály soukromých subjektů. Něco jiného je to u zastupitelů,“ vysvětluje.

Manthellan vyhrál výběrové řízení na přestavbu centra Prostějova před osmi lety. Dlouhou dobu se nic nedělo, až společnost loni před Vánocemi zablokovala jediné větší parkoviště v centru a začala zde s archeologickým průzkumem.

Radnice si najala právní kancelář a parkoviště začátkem května opět otevřela. Manthellan to označil za nezákonné a varoval, že proti městu podnikne veškeré právní kroky. Radnice však tvrdí, že smlouvy, které s investorem uzavřela, jsou již neplatné.