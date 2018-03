Prameny lázní opět zeslábly, ohrožují je další vrty pro tepelná čerpadla

Poprvé minerální vody ztratily sílu loni v prosinci, v únoru přesto průzkumné vrty pokračovaly. Pokud se přitom nepodaří vydatnost pramenů vrátit k normálu, lázně by se musely úplně zavřít. Ruku v ruce s oslabením pramenů se navíc snížila i hladina vody v okolních studních.

„Firma, která realizovala průzkumné vrty, je dělala technicky nevhodným způsobem, protože se začala snižovat vydatnost pramenů,“ je přesvědčen balneotechnik lázní Skalka Zdeněk Pospíšil. Říká, že by ho nikdy nenapadlo, že by vrtání po prvním ochromení pramenů mohlo dál pokračovat.

„Je to zatraceně špatná situace a v mojí šedesátileté praxi je to první případ, kdy se něco takového stalo,“ kroutí nevěřícně hlavou Pospíšil. Podle něj jde o porušení zákona, protože při navrtání minerální vody je povinnost tuto věc ohlásit.

„Pokud vím, to se nestalo. Ministerstvo životního prostředí už zjišťuje, zda nešlo o vědomé a opakované porušení zákona,“ dodal. Podle Pospíšila je nyní nejdůležitější, aby firma vrt utěsnila a prameny vrátila k normálu.

Obec se nevyjadřuje, zadavatel vrtů odpovědnost odmítá

Starosta Skalky Antonín Frgal sdělil, že obec se k nejnovějšímu vývoji celé situace nebude vyjadřovat.

„Obec s tím nemohla vůbec nic dělat, protože v tomto případě existuje pouze oznamovací povinnost. Lázně by dlouhodobě bez vydatných pramenů nevydržely, takže všichni doufáme, že se to opět dostane do normálu,“ uvedl starosta na začátku letošního roku.

Jeden z majitelů rodinných domů, který si průzkumné vrty nechal dělat, odpovědnost odmítl. „Je to věc firmy, která to dá do pořádku,“ řekl pouze.

Jednatel olomoucké společnosti Alfa Vrty Miroslav Kvasnovský porušení zákona nepřipouští.

„První akce byla vedle a je to už zainjektované. Ty další vrty se podaří také zainjektovat – a to je vše, co vám k tomu řeknu,“ sdělil stroze.

Lázně vydělávají malé vesnici statisíce a dávají práci

Podle Marcely Valentové z odboru životního prostředí na krajském úřadě je problém v legislativě. Pokud si totiž někdo dělá průzkumný vrt pro tepelné čerpadlo nebo studnu, pouze to oznámí. Povolení je potřeba až při využívání vody.

„Samotný průzkumný vrt povolovat není třeba,“ vysvětlila Valentová.

V případě Skalky kraj vydal pouze vyjádření ke geologickým pracím. Všechny podklady byly podle Valentové v pořádku, ve vyjádření bylo uvedené, že nesmí dojít k propojení vodních vrstev, a bylo v něm i stanovisko hydrogeologa, že k němu nedojde.

„Bohužel žádný zákon nám neumožňuje kontrolu. Nyní jsme dostali od obce podnět, že tam byly další vrty. Postoupili jsme ho ministerstvu. Pokud byla situace ve Skalce tak vyhrocená, tak já osobně bych tam znovu nevrtala do té doby, než se celá věc nějakým způsobem vyřeší,“ poznamenala Valentová.

Ministerstvo v obci zahájilo řízení

Ministerstvo životního prostředí potvrdilo, že již zahájilo řízení. „Ministerstvo situaci na Skalce aktuálně prověřuje. V této chvíli jsme na začátku, jednáme mimo jiné s báňským a vodoprávním úřadem i s obcí. O výsledku řízení budeme informovat až po jeho ukončení. Zatím nedokážeme odhadnout, kdy by to mohlo být,“ sdělila Dominika Pospíšilová z tiskového oddělení ministerstva.

Lázně Skalka, které mají téměř stoletou historii, každoročně lidem poskytnou okolo třiceti tisíc procedur. Zaměřují se hlavně na choroby revmatického charakteru a pohybového ústrojí. Tamní unikátní minerální vody obsahují sylvin, který v takovém množství nemají žádné jiné české lázně. Podobné minerální vody se nacházejí až v Itálii nebo v Rakousku.

Lázně patří obci, jsou výdělečné v řádu stovek tisíc korun. Pokud by se musely zavřít, o práci by mohlo přijít až dvacet lidí. Starosta Skalky nevyloučil, že obec podá žalobu, bude také zřejmě žádat o zvětšení ochranného pásma minerálních vod.