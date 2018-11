Za smrt dvou dětí v jiném autě dostal opilec o dva roky víc, vinu neuznal

Kromě zpřísnění nepodmíněného trestu odvolací krajský soud také potvrdil desetiletý zákaz řízení, na odškodném má pak osmatřicetiletý Ondrýsek zaplatit celkem 4,3 milionu korun.

„Trest uložený okresním soudem byl nepřiměřeně mírný. Nebylo to poprvé, co obžalovaný řídil vůz pod vlivem alkoholu a v daný den řídil výrazně opilý. Obžalovanému nelze připsat téměř žádnou polehčující okolnost, jeho doznání k požití alkoholu nelze přeceňovat, protože je dostatečně doloženo, a zavinění nehody popírá. Proto považujeme za adekvátní trest na samé horní hranici sazby,“ uvedla soudkyně Lenka Konrádová.

„Snahu obhajoby přesvědčit soud, že šlo o dvě samostatné nehody, jsme neakceptovali. Jednání obžalovaného má příčinné následky s nehodou vozu Škoda Felicia,“ dodala Konrádová.

Ondrýsek byl obžalován z usmrcení z nedbalosti a ohrožení pod vlivem návykové látky, za což mu hrozilo až deset let vězení. Proti srpnovému prvoinstančnímu rozsudku se ke krajskému soudu odvolal jak on, tak i státní zástupce.

Opilému řidiči hrozilo až deset let vězení

Zatímco Ondrýskův obhájce požadoval vrácení případu k okresnímu soudu a revizní posudek, státní zástupce žádal zpřísnění trestu.

„Obžalovaný se doznal pouze k požití alkoholu, zavinění nehody a jejího tragického neodčinitelného následku odmítá. Jako řidič vykazuje opakovaně nekázeň, zejména pokud jde o alkohol, kdy za toto byl opakovaně trestán a je zřejmé, že v den nehody pil alkohol hned od rána. Uložený trest se jeví jako nepřiměřeně mírný, navrhujeme trest blíže třetí čtvrtině sazby,“ shrnul žalobce.

Sám Ondrýsek u odvolacího soudu nevypovídal a nijak se nevyjádřil ani v rámci nabídnuté závěrečné řeči.

Při prvním jednání minulý týden se dva znalci rozešli v názoru na Ondrýskovu vinu na nehodě. Znalec oslovený obhajobou uvedl, že v momentu, kdy se v křižovatce stala, už byla řidička vezoucí tři děti ve felicii za ní, čímž de facto naznačil, že za její nehodu muž nemůže. Znalec oslovený žalobcem naopak označil tyto závěry za chybné.

Nehoda se stala 29. března odpoledne na silnici z městské části Nové Sady do Holice (o nehodě jsme psali zde). Ondrýsek, který usedl za volant s více než dvěma promile, narazil zezadu do dvojice dodávek, které dávaly přednost protijedoucí felicii před odbočením ze silnice vedoucí z městské části Nové Sady vlevo do ulice Šlechtitelů.

VIDEO: Při autonehodě u Olomouce zemřely dvě děti Pro zobrazení videa musíte mít zapnutou podporu JavaScriptu

Náraz jednu z dodávek částečně odhodil do cesty přijíždějící felicie, jejíž řidička ve snaze vyhnout se kolizi strhla řízení, ale při úhybném manévru dostala smyk a při nekontrolovaném pohybu narazila do stromů u cesty.

Ve voze s ní cestovaly tři děti. Batole a další dítě ve školním věku utrpěly smrtelná zranění a snaha záchranářů o oživení tak byla marná. Řidička, třetí z dětí a Ondrýsek, který nehodu zavinil, skončili se zraněními v nemocnici.

Muž je už od nehody za mřížemi, neboť jak informovala už v dubnu MF DNES, policisté požádali o jeho vzetí do vazby, protože v minulosti už byl za jízdu v opilosti potrestaný hned třikrát. Panovala tak obava, že by stejný čin mohl opět zopakovat, případně že by se vyhýbal soudu a skrýval.