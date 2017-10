Není v pořádku, že politik má prestiž uklízečky, říká krajský lídr Pirátů

Mezi lídry pro letošní volby jste relativně novou tváří. Kdy a proč jste se pustil do politiky?

Uvažoval jsem o tom už někdy před 15 lety. Bylo mi divné, že politik je nejméně prestižní povolání hned po uklízečce. Přišlo mi, že to není v pořádku. Zásadnější rozhodnutí jsem udělal zhruba v roce 2010. Řekl jsem si, že bych do toho měl vstoupit. Když tam lidé sami nepůjdou, nemůžou si stěžovat, že není z čeho vybírat.

V programu píšete, že chcete změnu rozpočtového určení daní. V tomto volebním období se již upravovalo. Přijde vám to nedostatečné?

V některých oblastech ano. Praha je stále naddimenzovaná vůči tomu, kolik financí jde do menších obcí. Některé se s rozpočtem potýkají velmi těžce. Ruku v ruce ale se změnou určení daní musí jít i navýšení role Nejvyššího kontrolního úřadu ve vztahu ke krajským a městským rozpočtům. A také je potřeba po odborné stránce zlepšit vedení městských podniků.

Co konkrétně byste v rozpočtovém určení daní změnil a kolik by na tom vydělala města a obce v Olomouckém kraji?

Bohužel toto není moje odbornost, nebudu to tak nijak blíže komentovat.

V dopravě chcete posílit ekologickou MHD, pěší a cyklistickou dopravu. Co byste změnil v krajském městě?

Olomouc má jeden z největších problémů se stacionární dopravou a s přesunem aut při cestách do města a z města při dojíždění za prací. Je třeba lépe spolupracovat při obsluze okolních obcí MHD, zlepšit dostupnost a návaznosti spojů. Dnes už lidé nenastupují do práce ve stejný čas, někteří začínají v devět či i v deset hodin. Město by se mělo připravit také na to, že alespoň u části mé generace už auto není symbolem nějakého statusu. Je proto nutné podpořit cyklistickou dopravou. Například aby měli cyklisté kde kolo odstavit. Potřeba změny je vidět v olomouckých Smetanových sadech. Je tam hlavní široká cesta Rudolfovou alejí, ale cyklisté mají stezky na bočních křivolakých cestách, kde se sotva vyhnou.

Kraj trápí nízké mzdy a kvůli tomu i odchody mladých lidí, kteří se sem už nevrací například po studiích. Jak byste proti tomu jako poslanec bojoval?

Opět to není můj obor, ale musíme se zaměřit na práci s vyšší přidanou hodnotou. V Olomouci se konečně začíná objevovat více firem zaměřených například na IT. Musíme lidem umožnit práci z domova či na menší úvazek. Volný čas je totiž benefit, který nevyváží žádné peníze. Je proto třeba umožnit lidem na pracovním trhu větší flexibilitu a lepší možnost zaměstnání na menší úvazky či práci na volné noze. To souvisí s odpočty a větší podporou živnostníků.

Na co se tedy chcete ve Sněmovně zaměřit?

Chybí nám zákon o všeobecném referendu, který je od bůhvíkdy přislíbený v Ústavě. Dlouhodobě ho prosazujeme. Dnes se u nás referenda navrhují pouze v jednotlivých případech. Je potřeba jeden zákon, jenž by umožňoval případně i věci jako lidové veto a teoreticky zákonodárnou iniciativu občanů.

A co dál?

Vylepšení si zaslouží i obecní referendum. Je tam například požadavek, aby k němu přišlo alespoň 35 procent lidí. To znamená, že i když hlasujete proti, tak vlastně můžete pomoci k tomu, aby se daná otázka v referendu schválila. To není rozumné. Mám pak také ideu, jak vylepšit systém volby senátorů na jednokolový, či systém jednoho přenosného hlasu, jenž by podpořil menší strany.

Zavedl byste povinnou účast při volbách?

Určitě ne. Volby jsou právo, nikoli povinnost.

Jak máte u referenda vyřešenou problematiku fake news či riziko manipulace s veřejností? Například po hlasování o brexitu se ukázalo, že řada argumentů nebyla pravdivá.

To je otázka občanské společnosti a existence iniciativ typu Kohovolit. eu, Demagog.cz či Rekonstrukce státu, které politiky sledují.

Myslíte, že zjištění těchto organizací většina společnosti čte?

Druhá věc je, že musíte mít vzdělané obyvatelstvo schopné se orientovat v tom, co je lež a co pravda. To jde ruku v ruce se zvýšením výdajů na vzdělávání. Je to běh na delší trať. Ani samotná referenda nebudou hned. Máme nějaký plán, uvidíme, co se podaří v tomto volebním období. Řada lidí je například nespokojena s výsledkem volby prezidenta. Ale dostali jsme přímou volbu coby prvek přímé demokracie. Buďme za to rádi. Byť samozřejmě začínat zrovna volbou prezidenta nebylo moudré.

Jste první místopředseda Pirátů, s kým byste nešel do koalice?

Máme schválenou povolební strategii. Vylučuje spolupráci se stranami, jež ohrožují demokracii. Takže strany typu SPD či KSČM anebo Dělnická strana sociální spravedlnosti. Vylučuje i spolupráci s hnutím ANO. Poté, co byly zveřejněny sny předsedy Andreje Babiše, je jasné, že chce omezit demokracii natolik, že to pro nás není přijatelné. Spolupráci s ANO vylučujeme, pokud bude mít většinovou pozici ve vládě, protože pak by nastaly právě tyto změny.

Takže kdyby ANO teoreticky…

Kdyby mělo například deset či dvanáct procent, dá se o tom bavit, protože to se pak už neliší od stran typu ODS či ČSSD.

Ale pořád by mělo stejné ideje.

Ano, ale nemohou je prosadit.

To je otázka, to by pak byla věc koaliční dohody.

Naše povolební strategie se skládá z celé řady podmínek. Například ve vládě nesmí být nikdo, kdo by měl korupční minulost. Což vylučuje pana Babiše. Takže i kdyby ANO v koalici nemělo vedoucí úlohu, tak v ní s námi nemůže sedět pan Babiš či pan Jaroslav Faltýnek.

V návaznosti na kauzu Čapí hnízdo?

Například Čapí hnízdo, ale je toho víc. Pan Babiš je spojen s dalšími kauzami. Například se způsoby, jakými dříve přebíral jiné podniky. To pro nás také není přijatelné. Stejně tak pro nás není přijatelný pan Bohuslav Sobotka z ČSSD pro jeho kauzu s OKD.

Takže ani s ČSSD byste nešli do koalice?

S ČSSD ano. Ale když tam bude pan Sobotka, tak ne. V každé větší demokratické straně je dostatečný počet slušných lidí, s nimiž není spojen žádný škraloup. Je to ovšem problém těchto stran, že jejich vnitřní mechanismy nedovolují, aby se dostali dopředu. A my to tímto přístupem chceme umožnit.