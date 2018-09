Letos dopadneme hůř, míní olomoucký lídr ČSSD. Na postu primátora netrvá

ČSSD na svém webu v článku o vašem zvolení lídrem v červenci uvedla, že cílem je, aby ve volbách udělala alespoň takový výsledek, který jí umožní být platným členem příští koalice. To nezní příliš ambiciózně.

Jako každý lídr mám ambici dopadnout ve volbách co nejlépe, pokud možno je vyhrát. Nicméně pro ČSSD je důležité mít takové zastoupení ve vedení města, aby mohla prosazovat svůj volební program. A tomu přizpůsobí úplně všechno. Takže i pokud by se podařil dobrý výsledek, určitě nebudeme lpět na postu primátora. Bude pro nás ale důležité mít takové zastoupení, které umožní prosadit naše priority.

S jakým výsledkem počítáte? Před čtyřmi lety to bylo necelých devatenáct procent, ČSSD skončila jako druhá za ANO.

Celostátně není sociální demokracie z pohledu procent a popularity v dobré kondici. Nicméně jsem přesvědčen, že Olomoučané vnímají, co se ve městě za poslední čtyři roky podařilo, když ČSSD byla i s osobou primátora ve vedení radnice. A proto věřím, že dosáhneme dvouciferného výsledku. Ale jsem realista, že to bude zřejmě horší než devatenáct procent.

Ještě letos v červnu jste však lídrem být nechtěl. Proč?

V době, kdy se začalo hovořit o kandidátce pro komunální volby, což bylo v závěru roku 2017, jsem respektoval, že kandidátem na lídra byl primátor Antonín Staněk…

Proto jsem zmínil červen, kdy už byl pan Staněk coby nový ministr kultury mimo hru.

Cítil jsem, že bych se chtěl víc věnovat rodině, mám čtyřletou dceru. S manželkou jsme byli dohodnutí, že bych o post lídra neusiloval. I proto, že resorty, jež jsem teď na radnici zastával, byly časově náročné. Ovšem, když ČSSD v červnu hledala lídra, s manželkou jsme se dohodli, že do toho půjdu. A to s vědomím, že to bude oběť nejen pro mě, ale i pro rodinu. Jsem sociální demokrat od roku 2005, zažil jsem ve straně lepší i horší časy. Považoval bych tak za nešťastné, že když byl problém najít lídra, abych nechal ČSSD ve štychu. Proto jsem rád, že to i moje rodina respektovala.

Proč byl problém najít lídra? Máte personální nouzi? Když to shrnu, primátor Staněk není lídrem, jelikož je ministr, exhejtman Rozbořil nemůže kandidovat kvůli obvinění v kauze Vidkun, pan Petřík měl osobní problémy a nedávno dokonce na čas zmizel.

Nemyslím si, že je to personální nouzí. Na kandidátce za sebou mám velmi kvalitní tým odborníků. Nicméně ve chvíli, kdy jsme hledali osobnost na pozici lídra, snažili jsme se brát v potaz také to, jak je ten člověk známý u veřejnosti.

A takových lidí máte málo?

Takových lidí není v žádné politické straně přehršel.

Před čtyřmi lety vznikla koalice ČSSD, ODS, KDU-ČSL a TOP 09, přičemž prvotním impulzem jejího vzniku bylo poslat vítězné ANO do opozice. Přikláněl byste se k opakování tohoto modelu, nebo byste teď raději šel s ANO vládnout?

Musím říct, že koalice fungovala, podařila se řada dobrých věcí pro město. Ale asi jako v každém vztahu, v některých momentech jsme se názorově rozcházeli. Dnes bych si těžko dovedl představit, že bychom nevzali do koalice subjekt, jenž měl nejvyšší podporu voličů.

Před čtyřmi lety jste to dokázali.

Osobně jsem u těch vyjednávání nebyl. V komunální politice je to víc než o stranickém tričku o konkrétních lidech a o tom, jak jsou schopni fungovat pro město. ANO v opozici za čtyři roky ukázalo, že má výrazné lidi a že dokáže být konstruktivní. Pokud bych se měl vrátit na startovací čáru před čtyřmi lety s touto zkušeností, tak bych se za sebe rozhodoval jinak.

Se kterými stranami byste naopak do koalice určitě nešel?

Vnímám vedení města úplně jinak než podle stranického trika. Nyní se snažím setkat s představiteli ostatních kandidujících stran, abych se poznal i s těmi, s nimiž jsem se ještě nepotkal. Z mého pohledu je to především o lidech. Pokud budou do jakéhokoli koaličního projektu navrženi rozumní pracovití lidé a ČSSD bude umožněno, aby se do programového prohlášení dostaly základní body z jejího programu, tak bych teď rozhodně nechtěl nikoho vylučovat.

Kdybyste se stal primátorem, co byste dělal jinak než váš předchůdce Antonín Staněk?

Určitě by stálo za zvážení, aby primátor neměl ve svých kompetencích žádný silový resort. Pan primátor Staněk měl na starosti dopravu, ale já bych spíše chtěl mít volné ruce, abych měl prostor pro větší vhled do činnosti svých náměstků.

V programu mimo jiné uvádíte, že do roku 2030 postavíte „OlArénu“ a pohřbíte „plecharénu“. Jak bude nový zimní stadion vypadat?

Je třeba to rozdělit do dvou etap. Tou první je malá hala...

K ní slibujete, že ji zprovozníte. Co bude se stadionem?

Máme připravenou projekční dokumentaci na multifunkční halu. Pokud by se podařilo sehnat dotace, bylo by skvělé, kdyby takový projekt mohl vzniknout. Kdyby tato možnost nebyla, chtěl bych, aby došlo k postupným rekonstrukcím, aby zimní stadion splňoval moderní parametry. Nicméně by se muselo pracovat v menším rozsahu ve stávající podobě.

Zmínil jste projekční dokumentaci. Jde o několik let staré plány na takzvanou ledovou kostku?

Ano, to je projekt ledové kostky. Ale bude záležet na zdrojích financí. Začít by se ovšem mělo malou halou, aby vznikla alternativní plocha pro bruslení a tréninky v době rekonstrukce.

ČSSD také uvádí, že chcete sídlo úřadu ve vlastní budově v dopravně dostupné lokalitě. Kde by mohlo být? Předpokládám, že je to slib navazující na budovu Namiro, kde magistrát sídlí v kritizovaném pronájmu.

Dovedu si představit lokalitu bývalého autobusového nádraží u tržnice. Je to varianta, kterou bychom se měli zabývat, pokud by se nám nepodařilo rozumně vyřešit situaci v Namiru.

Jedná ještě město s jeho majiteli o případné koupi budovy?

V tuto chvíli se spíše hledají náhradní varianty, kde by měl vzniknout nový objekt nebo kde by měl být úřad vyřešený v naší vlastní režii.

Je tedy ještě možné, že město Namiro koupí, nebo je to už uzavřená záležitost?

Pro mě by jedinou akceptovatelnou cestou byla cena daná znaleckým posudkem.

Majitelé Namira přišli s tím, že by za něj chtěli 400 milionů. Je to tak?

Tak nějak se to pohybovalo.

A na to město nepřistoupilo.

V tu chvíli jsme si řekli, že budeme raději hledat jinou variantu.