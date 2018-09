Stromy na náměstí nejsou priorita, zeleň patří všude, říká lídr lidovců

Jak těžký byl boj se spolustraníkem Matoušem Pelikánem?

Byl to záměr. Uvědomuji si, že je mojí povinností si ve straně vychovat nástupce. Byl jsem rád, že kolega Matouš Pelikán o post lídra usiloval. Nechali jsme ale rozhodnout členskou základnu a většina dala najevo, že ještě není ten správný čas přepřahat. Ale určitě s Matoušem Pelikánem počítáme jako s korunním princem a s tím, že jednou převezme otěže vedení KDU-ČSL v Olomouci.

Budete tak za čtyři roky před dalšími komunálními volbami ještě usilovat o post lídra, nebo se už bude přepřahat?

V tuto chvíli předpokládám, že už dozraje čas, aby se ve vedení olomoucké KDU-ČSL objevil někdo jiný.

Takže je to teď naposledy, co do zastupitelstva kandidujete na pozici lídra?

Předpokládám, že ano. Ale definitivní rozhodnutí padne až za čtyři roky.

Lídr hnutí spOLečně Stanislav Flek v rozhovoru pro MF DNES uvedl, že ANO a ODS už jsou domluvené na povolební spolupráci, tuto dohodu v kuloárech zmiňují i další politici. Také jste to slyšel?

Ano, určitě. Je to přirozené. Tlak z vedení stran je vždy takový, že by koalice na radnici měly kopírovat buď vládní koalice, anebo koalice na kraji. Takže si myslím, že úsilí tímto směrem bude velké. Ale voliči mohou rozdat karty také trochu jinak.

Je tedy ANO s ODS už domluvené na povolební spolupráci?

Stoprocentně vám to neřeknu, ale určitě nikdo z nich tu spolupráci nevyloučil. Věřím, že se spolu baví a že je to jedna z velmi pravděpodobných variant.

Šel byste vládnout s hnutím ANO a s ODS?

To jste mě zaskočil. Dělat nějaké soudy takto dopředu nelze. Vždy jde o to, jaký poměr je v zastupitelstvu, jde o nalezení programové shody a také o to, aby v radě zasedli lidé, kteří jsou schopni i lidsky spolupracovat.

Ani s ODS a ani s ANO tedy možnou spolupráci nevylučujete?

Nevylučuji. Samozřejmě platí naše dlouhodobá premisa, že si nedovedeme představit spolupráci s KSČM.

A s SPD?

Znám spoustu lidí z SPD, kteří v Olomouci kandidují, takže tu spolupráci nevylučuji.

Jednička hnutí ProOlomouc Tomáš Pejpek v předvolebním rozhovoru v MF DNES prohlásil, že strany už teď vyjednávají o případných spojenectvích a koalicích. S kým jednáte vy?

Nenazval bych to, že jednáme o povolebních spojenectvích. Ale snažíme se i v neformální rovině poznat lídry nebo klíčové osobnosti v jednotlivých stranách. Kromě toho, že se pravidelně setkáváme se současnými zastupiteli, jsme se sešli například s představiteli Pirátů a mám z toho velice pozitivní dojem.

Ve svých sedmi programových bodech KDU-ČSL voliče láká mimo jiné na to, že bude prosazovat ozelenění ulic. Teď se stalo velkým tématem sázení stromů na Horním náměstí. Jste pro?

Přiznám se, že osázení Horního náměstí stromy není pro mě prioritou. Už v tomto volebním období jsme například oživili zeleň na třídě Kosmonautů, zasadili jsme se o osázení kruhových objezdů při vjezdech do Olomouce od Mohelnice či z jiných významných směrů. Zeleň by měla být rovnoměrně rozmístěná nejen v centru, ale také v okrajových částech města.

Jedna z kandidátek KDU-ČSL na předvolebním plakátu pózuje u hesla „Zrušit lávku není cesta“. Stržení zchátralé lávky, která desítky let vedla nad tratí na pomezí městských částí Hejčín a Nová Ulice, je ale rozhodnutí, na kterém se vaše strana v radě města podílela. Jak to jde dohromady?

Tato lávka se musela demontovat z bezpečnostních důvodů. Ale jsem přesvědčen, že se musí najít cesta i za cenu enormního tlaku při jednáních se SŽDC. Budu všemi možnými cestami prosazovat, aby tam vznikl úrovňový přechod.

K tomu se ještě dostaneme. Spíš mě zarazilo, že na plakátech kritizujete rozhodnutí vedení města, jehož jste součástí.

Ne, kritizujeme to, že k tomu nebylo řečeno B. To znamená, že nebyl vyvinut dostatečný tlak na to, aby tam zároveň vznikla náhrada.

Ale co se týče náhrady, vedení města se SŽDC plánuje vyhloubení podchodu.

To je varianta, kterou nepodporuji. Je to zbytečně drahé, navíc selský rozum říká, že by tam měl vzniknout úrovňový přechod. Tamní trať není nijak frekventovaná, na řadě míst v Olomouci a i v jiných městech podobné přechody jsou. Pokud by se vyvinul dostatečný tlak na příslušné úřady, věřím, že každá legislativa i norma umožňuje výjimku, a tady by měla být opodstatněná. Navíc v době, kdy je zabezpečení těchto přechodů na stále vyšší technické úrovni.

K podchodu je však už hotová studie, 18. července o tom jednala rada. Vybrala jednu z možných variant a uložila náměstku Jakubcovi jednat se Státním fondem dopravní infrastruktury o možnostech, jak získat peníze. Tady jste byl proti?

Já jsem se zdržel. Ale pokud mám správné informace, SŽDC se teď k financování této akce staví velice zdrženlivě a ukazuje se, že to není průchodná cesta.