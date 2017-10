Mít kauzy jako Babiš, už bych v politice dávno nebyl, říká lídr Jurečka

V programu slibujete, že odvedete dopravu z měst a obcí. A to připravovaným akčním plánem a koncepcí pro rychlé dobudování páteřní silniční sítě i obchvatů. Nebude to jen další byrokracie, která vše opět zdrží?

Je třeba provázat strategie potřebnosti nejvíce postižených obcí a měst. Není to jen otázka silnic. Tyto věci lze dobře kombinovat i s hromadnou a cyklistickou dopravou. Často to ale přesahuje rámec jednoho ministerstva či kraje. A proto to není byrokracie. Stát musí přesně vědět, co a jak chce vybudovat.

Jak s tím souvisí cyklostezky?

Potřebujeme je nejen pro turistiku, ale i pro dopravu lidí do práce. Funguje to v Rakousku či Holandsku a my stále nemáme cyklostezkou propojený trojúhelník Prostějov, Přerov a Olomouc, mezi nimiž cestuje obrovské množství lidí. Podstatnou část roku by mohli jezdit na kole. Chybí nám páteřní síť cyklostezek. Doprava opravdu potřebuje promyšlenou koncepci.

Jak by to konkrétně fungovalo?

Například u pozemkových úprav, protipovodňových opatření či úprav břehů. Když budeme vědět, co tu kraj či obce chtějí a plánují, tak to při tom stát za poměrně efektivní peníze může nachystat. Finální povrch si už potom zaplatí samo město.

Zjednodušeně řečeno tak chcete sladit plány, aby se na jednom místě všechny stavby řešily a připravovaly současně?

Ano. Během posledních čtyř let jsem uzavíral memoranda. Vtáhli jsme tak do toho na více méně dobrovolné či aktivistické bázi například Svaz měst a obcí, Spolek pro obnovu venkova či Lesy ČR. Hráčů je v daném území víc a není tady propracovaný jednotný systém.

Které největší slabiny dopravy v Olomouckém kraji vyřešíte?

Chtěl bych, aby se dokončila D1 u Přerova. To je klíčová priorita. A také abychom dokázali dotáhnout napojení Mohelnice – Šumperk. Kdyby se to za další čtyři roky dostalo alespoň do fáze, že budou vykoupené pozemky a bude se připravovat územní a stavební řízení, byl by to velký úspěch. A také zmíněné cyklostezky. To je potenciál, jenž skutečně není využitý.

Olomoucký kraj trápí jedny z nejnižších mezd. I kvůli nim odsud odcházejí mladí lidé, nevrací se po studiích. Jak to vyřešíte?

Především v severní části kraje a na venkově nevznikají podnikatelské příležitosti. Na ministerstvu jsem připravoval materiál, který asi před měsícem schválila vláda. Týká se znevýhodněných oblastí. Jde o výčet zhruba dvou a půl tisíc objektivně vybraných obcí v celé republice. Budeme do nich směřovat malé investiční pobídky pro OSVČ i mikroa malé podniky. Jde o podporu úvěrů na podnikání, to znamená dotace na úroky, anebo přímo poskytnutí úvěrů, jejichž část žadatelé nemusí vracet. U mě na resortu máme podobný fond. Chtěl jsem, aby se to začalo používat i v podnikání mimo zemědělství. Příští rok by se to mělo rozběhnout. Ale toto je jen jedna forma podpory.

A co další?

Mám ji připravenou, týká se sociálního pojištění. Chtěl bych motivovat i zaměstnance ve znevýhodněných oblastech. Snížila by se jim částka, kterou si platí jako pojistné. Lidem tak kompenzujeme, že mají náročnější život, žijí dál od velkých center, v zimě je tu horší dopravní dostupnost. Pro srovnání v Rakousku mají systém založený na tom, že čím člověk žije ve více horské oblasti, tím výrazněji mu stát snižuje daňové, sociální či zdravotní odvody.

V programu chcete intenzivně řešit postavení regionálních institucí v kultuře. Co přesně by to v Olomouci a Olomouckém kraji znamenalo?

Například Moravská filharmonie a Moravské divadlo jsou instituce, jejichž financování leží na bedrech města či kraje. V krajských městech by v tomto měla fungovat výraznější finanční spoluúčast státu. Ministerstvo kultury by garantovalo financování těchto institucí. Pro jejich soubory by to znamenalo větší stabilitu a platovou jistotu.

Nespolehla by se ale města či kraje při provozu kulturních institucí jen na příspěvky od státu?

Musela by být jasně nastavená dohoda, že se o to, co přidá stát, nesníží příspěvky města či kraje.

S kým nepůjdete do koalice?

S komunisty a s SPD Tomia Okamury. A vzhledem ke kauzám, jež nastřádal předseda ANO Andrej Babiš, si nedokážeme představit spolupráci s člověkem, který by byl ve vládě či byl potenciálně jejím předsedou a byl trestně stíhaný. Nevylučujeme spolupráci s ANO, ale ne za účasti Andreje Babiše ve vládě.

Trestní stíhání je jediná překážka? Co když bude zastaveno?

Není to jediná překážka. Mám velký problém s tím, že Andrej Babiš nevysvětlil své kauzy. Když si vezmu korunové dluhopisy, které vydal Agrofert a Andrej Babiš je nakoupil. Ovšem zaplatil až skoro po dvou letech. Argument, kdy říká, že to nebyla daňová optimalizace, bych mu věřil, kdyby je zaplatil třeba do měsíce. Tak by ukázal, že firma potřebovala peníze, právě k tomu byly dluhopisy určené. Ale v tomto okamžiku to skutečně působí jako daňová optimalizace. Kterou navíc nepřímo potvrdil.

Čím?

Když se řeklo, že jde o zhruba 55 milionů, které tak nezaplatil na daních, začal vykládat, že je klidně dá na charitu. Já ale nechci, aby to dával na charitu. Chci, aby se choval jako každý jiný podnikatel. Ať tedy vše státu doplatí. A ne že bude dělat z nouze ctnost. A jsou tady další nevysvětlené kauzy. Jeho rozhovory s novinářem Přibilem, otázka FAU Přerov a jeho věty ‚naši na tu firmu klekli‘ a samozřejmě vyšetřované Čapí hnízdo. Kdybych měl takové kauzy já či jiní politici, v politice dávno nejsme. Před zhruba sedmi lety odstupoval ministr Kocourek, když na tiskové konferenci mimoděk řekl, že něco odklonil při rozvodu. Za to se odstupovalo. A tady je předseda hnutí, jenž má za sebou čtyři extrémně silné kauzy a tváří se, jako by se nic nedělo.