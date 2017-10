Národní park Jeseníky? Byl bych pro, říká krajský lídr TOP 09 Jakubec

Když budete zvolen poslancem, co byste chtěl v Olomouckém kraji prosadit?

Zásadní problém je nedostatečná dopravní infrastruktura. Je potřeba dokončit obchvaty větších měst – Olomouce, Prostějova či Přerova, a také vesnic, přes které vede intenzivní automobilová doprava. Tady podle mě současná vláda selhává. Problém je i dopravní obslužnost Jeseníku. Vždy mě překvapí, že dostat se tam trvá z Olomouce déle než cesta do Prahy.

V programu píšete, že chybí dokončit asi 900 kilometrů dálnic. Jaká část připadne kraji?

Nemám to přesně spočítané na kilometry, ale dálnic je třeba víc. Kolem Přerova anebo propojení Olomouce a Přerova. To je plánované, ale termín zahájení stavby je někde v nekonečnu. Nezbytně nutná je také dálnice z Mohelnice směrem na Hradec Králové.

Toto jsou věci, které byste prosazoval?

Určitě bych chtěl iniciovat jednání. Toto jsou věci, které nemůže ovlivnit čistě jen poslanec či náměstek primátora. Jde o společné jednání všech dotčených orgánů či ministerstev. Je zkrátka potřeba urychlit vznik těch dálnic.

Doprava je leitmotivem snad všech voleb v Olomouckém kraji. Navzdory slibům ale dálnice stále nejsou hotové. Co uděláte jinak, aby se to změnilo? Proč si myslíte, že to zvládnete?

Neříkám, že to zvládnu. Chtěl bych to ale zkusit udělat.

Ale jak? To jistě říkali všichni kandidáti, že chtějí a že to zkusí.

Toto říkají všichni kandidáti. Ale pak bohužel začne politikaření a politici, zejména opoziční a koaliční, se nejsou často schopni domluvit na společném cíli. Například v Olomouci už neuvěřitelné množství let řešíme východní tangentu. Ovšem přijde mi, že ji ve skutečnosti nikdo nechce vyřešit a dosáhnout toho, aby stála.

Můžete být konkrétnější?

Je tady negativní stanovisko památkářů a je otázka, jak se s tím vypořádáme. Východní tangenta má přerušit propojení Chválkovic a Samotišek. Památkáři v roce 2002 vydají stanovisko, že tu nesmí být žádný most. Ale pak za deset či dvanáct let stejný zaměstnanec Národního památkového ústavu řekne, že si to umí představit.

Co teď s tím?

Je podle mě potřeba, aby si také úředníci uvědomovali tuto problematiku. Řešíme EIA – vliv východní tangenty na životní prostředí. Je strašně jednoduché tento projekt zabít skrz to, že negativně ovlivní přírodu a že třeba nejsou vyřešené vodní zdroje firmy Olma. Když si firma postaví hlavu a řekne, my vám to tady nedovolíme postavit, je u nás vyvlastňování obrovský problém. Nikomu se do toho nechce jít. Je to tedy možná i o odvaze dělat negativní kroky.

A budete je dělat?

Pokud výsledkem bude, že se podaří tyto věci prosadit, tak ano. Vezměte si případ paní farmářky Havránkové. Jak je možné, že jeden člověk dokázal svými pozemky blokovat stavbu prospěšnou pro miliony lidí?

Voličům v programu slibujete zdvojnásobení území národních parků, chcete zakládat nové. Pokud budete zvolen, vznikne národní park Jeseníky?

Určitě je to k zamyšlení. Zhruba jeden a půl procenta naší půdy jsou národní parky. Umíme si představit, že by jejich výměra šla výš.

Byl byste tedy pro vznik národního parku Jeseníky?

Byl bych pro. Je třeba si ale také uvědomit, že když má někdo v národních parcích pozemky či lesy, tak tím podle mě nemůže být omezován. Například Olomouc má lesy v CHKO Litovelské Pomoraví. Kompenzace, které vyplývají z jiného způsobu hospodaření, jsou nedostatečné. Je otázka, jak by to zvládl státní rozpočet a zda by to bylo prosaditelné. Mám teď na starosti právě Lesy města Olomouce, takže vím, do jaké míry jsou omezeny při hospodaření v CHKO.

Se kterými stranami byste nešel do koalice?

Nepůjdeme s žádnou stranou, která ohrožuje demokracii. A to je pro nás komunistická strana a v současné době hnutí ANO, které také směřuje k totalitě. Ale ne k ideové komunistické, která tu byla před rokem 1989, ale k totalitě ekonomické. Neumíme si představit ani koalici s SPO či SPD. U Realistů zůstává otazník.

Co si představit pod souslovím ekonomická totalita, k níž podle vás směřuje hnutí ANO?

To je můj výraz. Jde o to heslo řídit stát jako firmu. Tato totalita by mohla vést ke zlepšení ekonomiky obyvatel, ovšem za cenu nižších svobod. Jestli někdo tvrdí, že zruší obecní zastupitelstva a bude přímo volený pouze starosta, který bude obec řídit s úředníky, tak se mi z toho ježí vlasy. To je zabití demokracie na nižší úrovni. Přitom vrcholná politika by měla jít právě odspodu. Dále zrušení Senátu, snížení počtu poslanců. Argumentace, že to v některých zemích funguje, je sice pravdivá, ale nikde nejde o soubor všech těchto opatření. To už demokracie dostává na frak. Problém je, že jsme v České republice stále nepochopili, co je to demokracie. Pleteme si ji s tím, že si můžeme dělat, co chceme. Ale tak to není.