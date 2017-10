Je zvrácené, že lidé nechodí do práce a mají se dobře, říká lídr ODS Zácha

V Přerově nedávno zasáhla organizace Děti Země svými námitkami do příprav stavby D1. ODS v programu doslova píše, že ekologičtí aktivisté nesmí mít neomezenou moc blokovat stavby, které jsou ve veřejném zájmu. Jak byste možnosti ekologů zasahovat do povolování staveb omezil?

Jakákoli stavba jde do územního řízení a tam ji mohou připomínkovat všichni – majitelé dotčených pozemků, občanské iniciativy či ekologičtí aktivisté. A když se s tím krajský úřad či ministerstvo dopravy vypořádá, tak bych už nedopustil, aby to šlo znovu na připomínkování. Už jste jednou vyjádření dali, my jsme se s tím vypořádali a hotovo. Nechci ovšem tyto lidi omezovat. Sám jsem zažil stavbu, kdy jsem se musel vypořádat s vlhou pestrou (středně velký pestře zbarvený pták – pozn. red.). Měl jsem odlišný názor, ale s danou iniciativou jsem komunikoval, bavil jsem se s ornitology. Jde i o to, tato uskupení vtáhnout do hry od začátku, získat informace, co jim vadí, a komunikovat s nimi.

ODS slibuje, že prosadí zákon o prioritních stavbách, zmiňuje přitom D35. Pokud se dostanete do Sněmovny, kdy a v jaké podobě by mohla být hotová?

Nejsem ve vládě, nejsem ve Sněmovně anebo v koalici, takže na to nemohu odpovědět. Ale priorit je tady více. Mám pocit, že ať je jakákoliv vláda, přijdou noví ministři, vše se zbourá a priority se nastaví jinak. Hned na začátku by se tak mělo udělat programové prohlášení, měly by se nastavit priority, které se musí držet. Za sebe říkám D1. Ne proto, že jsem Přerovák, ale protože je to páteřní komunikace. Potom D35 a dopravní obslužnost Jesenicka i Šumperska. A také dokončení obchvatu Olomouce či oprava velmi vytíženého obchvatu Prostějova.

Doprava se v kraji zmiňuje před každými volbami, mluví se o stále stejných stavbách a o tom, že se bude diskutovat a lobbovat. Ale pořád nejsou hotové. Co uděláte jinak, aby to už vyšlo?

Nevím, co přesně dělali mí předchůdci. Ovšem do Státního fondu dopravní infrastruktury by mělo jít daleko více peněz na opravy, je třeba také čerpat evropské dotace. A pak musíme po ministerstvu dopravy, po úřednících chtít, aby nám konkrétně ukázali, co pro jednotlivé stavby udělali či kolikrát jednali. Zkrátka opravdu zintenzivnit jednání, žádné dopisování. Rozumím, máme elektronizaci, vše musí jít přes datové schránky. Ale osobní jednání je osobní jednání.

Vaší prioritou je také sociální oblast. Co chcete prosadit?

Sociální dávky jen potřebným. Jsem z Přerova, není tajemstvím, že tam máme poměrně dost nepřizpůsobivých občanů. Ubytovny rostou jako houby po dešti, byť všichni slibovali, že tomu zabrání. Český člověk si ale vždy našel cestu. Na území města jsme nastavili směrnice a stejně, i když je nemovitost zkolaudovaná k bydlení, tak v ní může vzniknout ubytovna pro sociálně slabé. Dnes, v době hospodářského růstu, ale přece není pravda, že není práce. Připadá mi úplně zvrácené a postavené na hlavu, že lidé nechodí do práce a mají se dobře.

Máte takovou zkušenost?

V jedné škole jsem se ptal dětí, čím by chtěly být. Odpovídaly, že budou na sociálních dávkách. A to už je druhá generace, která vidí, že jejich rodiče v životě nepracovali. Tito lidé v tom opravdu umí chodit. Ví, na který úřad zajít, kde si o co požádat. Měsíčně se jim na účtu sejde několik desítek tisíc.

Jak to chcete řešit? Změnou legislativy?

Jednoznačně. Ani vy, ani já nevíme, co nám osud připraví, můžeme se dostat do těžké životní situace. Ale přece se dá prokázat, co je příčinou. Vím, že je to tenký led, ale není možné, že člověk vyjde ze školy a nemá potřebu pracovat. Vím, že to tady už bylo – obecně prospěšné práce. Lidé museli alespoň na šest hodin například do technických služeb. Tuším, že pak zástupce ombudsmana řekl, že to není úplně ideální. Ale proč ne?

Obecně prospěšné práce byste tedy zavedl zpět?

Mně nevadí.

Zavedl byste je? Byl byste pro?

Pokud bude tento návrh a bude shoda... Teď vám říkám svůj názor, ne názor expertů či ODS. Jde o můj názor, kde používám selský rozum. Ale pokud tomu nic legislativně nebrání, tak proč ne?

S kým by ODS neměla jít do koalice?

Nikdy nepůjde s KSČM, to je naprosto jasné.

A dál?

Všichni ostatní mají nějaké programy. Máme tady podle průzkumů hnutí ANO. Já osobně sám za sebe říkám, že v mnohém s jejich programem nesouhlasím a neumím si představit, že bychom s nimi sedli do vlády. A pak je tady ČSSD, která, čím více se blíží volby, tím více jde sociální cestou. Rozdává a uměle zvyšuje platy. Já jsem pro zvýšení platů, ale ne půl roku před volbami. Ale najdeme u nich i shodné věci, stejně jako například v KDU-ČSL. Vidím to tak, že debata o koalici bude až po volbách. A já říkám, nechoďme do vlády za každou cenu.